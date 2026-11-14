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TULPAR Jandarma Akrobasi Timi Konya'da akrobatik hareketlerle alkış topladı

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TULPAR Jandarma Akrobasi Timi Konya'da akrobatik hareketlerle alkış topladı Haber Videosunu İzle
TULPAR Jandarma Akrobasi Timi Konya'da akrobatik hareketlerle alkış topladı
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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gösteri düzenledi. Ekip motosikletleriyle akrobatik hareketler sergilerken vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izleyip cep telefonlarıyla kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya'da gösteri düzenledi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteride TULPAR ekibi, motosikletleriyle akrobatik hareketler sergiledi. Denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren jandarma personeli, izleyenlerden alkış aldı. Gösteriyi izlemek için meydanda toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla kaydederken etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlar gösteriden çok keyif aldıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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