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TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş

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Nitelik dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alınıp adliye kontrol şartı ile serbest bırakılan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı. İddianameye göre, Çetinkaya bir suçluyu serbest bıraktırma vaadiyle 3 milyon lira istedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Çetinkaya'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın kardeşi olduğu öğrenilmişti.

3 MİLYON LİRA İSTEDİ

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetinkaya için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Çetinkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ekol TV'nin iddianameden aktardığına göre, Çetinkaya nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan bir şüphelinin abisini aradı. Soruşturmanın gidişatını değiştirecek tanıdıkları olduğunu belirten Çetinkaya, şüphelinin abisinden 3 milyon lira istedi.

NE OLMUŞTU?

Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edilmiş, istediği parayı alırken sivil polislercesuçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Cihan Çetinkaya,yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Prof. Dr. Cihan Çetinkaya olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenilmişti.

TÜİK Başkanı'nın kardeşi, suçluyu serbest bırakma vaadiyle 3 milyon lira istemiş
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Haksız yere makam sahibi olsalar bile gözleri haramda, makarnacılar bu sonsuza kadar böyle gitmez Allah ın da bir hesabı var

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