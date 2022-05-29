Tuğla yüklü traktörün bağlantı demiri koptu - Haberler

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Tuğla yüklü traktörün bağlantı demiri koptu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tuğla yüklü traktörün bağlantı demiri koptu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tuğla yüklü traktörün römorkunun bağlantı demirinin kopması sonucu kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tuğla yüklü traktörün römorkunun bağlantı demirinin kopması sonucu kaza meydana geldi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ; Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Derekarabağ köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.K. idaresindeki 03 BG 189 plakalı traktör seyir halinde iken arpa yüklü römorkunun bağlantı demirin kopması sonucu traktör yan yattı. Kaza sonrası traktör sürücüsü R.K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Traktör Kaza 3. Sayfa Haberler

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