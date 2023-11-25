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Tüfekle oynayan oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu annesi hayatını kaybetti. Olay, Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı.

Tüfekle oynayan oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu annesi hayatını kaybetti.

Olay, Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Ş. tüfekle oynarken anne Y.Ş.'yi vurdu. Anne Y.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kumluca Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucu kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beykonak Antalya Kumluca Olay Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Haberler

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