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Komedyen Tuba Ulu yeniden hakim karşısına çıktı, beraatini istedi

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Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılanıyor. Savcı, 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Komedyen Tuba Ulu'nun, bir gösterisinde Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bir gösterisinde Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyan Tuba Ulu, gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Ulu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Tuba Ulu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.

"Kimseyi aşağılamak gibi bir maksadım yoktu"

İkinci kez hakim karşısına çıkan sanık Tuba Ulu, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Türkiye'nin her yerinde gösteri yaptım ve insanlara dokundum. Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ifade özgürlüğünün suç teşkil eden söylemleri kapsamadığını belirterek, sanığın stand-up gösterisindeki ifadelerinin kadın cinsiyetini aşağılayıcı nitelikte olduğunu ve kamu barışını bozmaya elverişli bulunduğunu değerlendirdi. Savcı, bu gerekçelerle sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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