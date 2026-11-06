Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TTK işçilerini taşıyan otomobil Zonguldak'ta uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTK işçilerini taşıyan otomobil Zonguldak'ta uçuruma yuvarlandı, 1 ölü 2 yaralı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde TTK'da çalışan 3 maden işçisinin bulunduğu otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 3 maden işçisinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ereğli D-100 karayolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 TTK işçisi Kozlu'daki iş yerlerine gitmek üzere yola çıktı. 24 yaşındaki Taha K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı Peugeot marka otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken virajda kontrolden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ahmet Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Taha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karahan, buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçta bulunan diğer işçi Beytullah K. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Korkmaz'ın uçuruma yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

Acı haberi alan ailesi ve iş arkadaşları olay yerine geldi

Kazanın ardından hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi. Acı haberi alarak bölgeye ulaşan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme başlatırken, hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın cenazesinin incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Erkan'ın babası cansız bedeninin tabuta konulduğu sırada "Oğlum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla uçurumdan yola çekileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı

Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı
Çiğdem Tunç oyuncu maaşlarındaki adaletsizliğe isyan etti

Usta oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kazançlarına isyan etti
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı39

Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama14

Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!
Türkiye kışa girdi, Antalya’da deniz keyfi sürüyor! Kendilerini buz gibi sulara bıraktılar

Görüntüler yazdan kalma gibi ama değil! Hem de Türkiye'de
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama

İsmail Kartal'dan yeni adresi hakkında açıklama
Su baskını mağduru üreticilere marul fidesi verildi

Sel mağdurlarına verildi! Tam 1 milyon 400 bin adet
Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...87

Bu normal mi? Köfteci Yusuf'a giden vatandaş isyan etti
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark