TTK'da iş kazası: 11 işçi hafifi yaralı - Haberler

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TTK'da iş kazası: 11 işçi hafifi yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TTK'da iş kazası: 11 işçi hafifi yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürülüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 11 işçi hafifi şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürülüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 11 işçi hafifi şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında meydana geldi. Eski Ocak mevkisinde baraj diye tabir edilen bölgede suyun patlaması sonucu 11 maden işçisi yaralandı. Yaralanan maden işçileri ocaktan çıkarılarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, hastaneye giderek kaza geçiren maden işçilerini ziyaret etti. Bozkurt yaptığı açıklamada "Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesinde, 16-24 vardiyasında yaşanan iş kazasında yaralanan, yerin yüzlerce metre altında canı pahasına emek harcayan madenci kardeşlerimiz; Faruk Sezgin, Emrah Diktaş, Ömer Lütfü Baysal, Erdal Kara, İsmail Hakkı Çelik, Mithat Mutlu, Tayfun Arslan, Batuhan Yalçın, Sinan Ayhan, Hüseyin Erdem ve Hamza Acar'ı Devlet Hastanesi acil servisinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, yetkililerden bilgi aldık.

Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Maden işçilerinin tedavilerinin ardından taburcu oldukları öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli Maden 3. Sayfa Haberler

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