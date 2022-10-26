Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'nın evinde, kalaşnikof mermisi ve örgütsel kitap bulundu

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu sabah gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması için harekete geçildi. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Rasime Şebnem Korur Fincancı'yı bu sabah Kadıköy'de gözaltına aldı.

EVİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİ KARARI TALEP EDİLDİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili Başsavcılık'tan da açıklama geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: ''20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.''