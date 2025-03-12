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TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

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Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdıkları için TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden 4'ü bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacak. Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren, devre arkadaşlarına tören sonrası subay andını okutan Teğmen Ebru Eroğlu ise mahkeme kararıyla mesleğine dönemediği taktirde hayatını İstanbul'da sürdürecek.

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti.

BU HAFTA İŞE BAŞLAYACAKLAR

TSK'dan yıldızlarını taktığı günlerde çıkarılan teğmenler İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç'ın bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayacakları öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ HAREKETE GEÇTİ

Daha önce Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylardan sonra TSK'dan çıkarılan 3 teğmeni ve Harp Okulu'ndaki törenden sonra andımızın okunmasına, teğmenlerin kılıç çatmasına engel olamadıkları için ihraç edilen komutanlar Albay Alper Topsakal ve Yarbay Halit Türkoğlu'na sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş genç teğmenler için de harekete geçti.

EBRU EROĞLU İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

4 teğmenin belediyede çalışmaya başlayacakları öğrenilirken Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren, devre arkadaşlarına tören sonrası subay andını okutan Teğmen Ebru Eroğlu'nun ise mahkeme kararıyla mesleğine dönememesi durumunda hayatına İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.

TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (60)

Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Helal olsun MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA.

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Kılıç çektiği için değil, Devlete meydan okudukları için atıldı.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

O da Ekrem amcasinin yaninda işe baslar. Mustaf Kemal'in askeriymis... Mustafa Kemal'e gurban olun siz... Provakatörler...

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Haber YorumlarıSktgdn:

Mustafa Kemal in askerleriyiz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

acaba Mustafa Kemalin Askerleriyiz demeleri nerenize dokundu delikanlı gibi söyleseniz andımız TC yazısıda kaldırılmıştı bunun tercümesi belli keşke yunan galip gelseydi diyen kuyruğu titretmese bu olanlardan gurur duyardı

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Haber YorumlarıMustafa DOĞAN:

Chp nin darbeyi ve darbecileri desteklenmesi genlerin de olan bi sorun

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

laiklik nasıl bir şey anlayan var mı, başörtüsünü görünce elden giden, ama çıplak kadın görünce hiç rahatsız olmayan bir şey. kemalciyim deyip islamı yaşayan kişi var mı, kemalin geçmişte ne yaptığı şaibeli fakat onun peşinden gidiyorum diyenlerin ne yaptıkları ortada, Allahın varlığından bir haberler.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

kemal diye bağıranlara sorsan %99 u ateistim der.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

İslam dininin askeri mücahidi olunur, gittiğin askeriyede Peygamber ocağıdır, çünkü oraya dini savunmak için gidersin. Ama şimdiki kafalar baya güzel.

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Cumhuriyet demek halk devleti demek kurucu kim ATATURK ne demis ATATURK hakimiyet kayitsiz ve sartsiz milletindir yani bu devlet milletindir bundan kim rahatsiz olabilirki ATATURKUN askeri olmak vatani ve mensubu oldugu milleti sevmektir geriye ne kaldi sahsi menfaatlari icin her .........yiyenler kaldi gaflet ve delalet icinde olanlar kaldi

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme132
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