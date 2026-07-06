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NATO Zirvesi kapsamında Trump'ın kalacağı otelde geniş güvenlik önemleri alındı

NATO Zirvesi kapsamında Trump'ın kalacağı otelde geniş güvenlik önemleri alındı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi için Ankara’da JW Marriott Otel’de kalacak olması nedeniyle otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ve özel harekat ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Zirvesi kapsamında Ankara'da JW Marriott Otel'de konaklayacak olması nedeniyle otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı JW Marriott Otel ve çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Otelin bulunduğu bölgede bariyerler yerleştirilirken, giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bölgede görev yapan çok sayıda polis ekibi, araç ve yaya geçişlerini denetledi. Otel çevresinde görevli güvenlik güçlerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de hazır bekletilirken, zirve süresince güvenlik tedbirlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

NATO çalışanları otele giriş yapmaya başladı

Bunun yanı sıra yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesi NATO'ya bağlı çalışanların JW Marriott Otel'e geldiği ve otelin önünde bulunan x-ray cihazından geçiş yaptığı gözlemlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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