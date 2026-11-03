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Trump, anlaşma olmazsa İran'ın Kazma Dağı'nı 1 saat içinde vurabileceklerini söyledi

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ABD Başkanı Trump, Fox News'e konuştu ve anlaşma olmazsa İran'ın Kazma Dağı'ndaki yeraltı nükleer kompleksine saldırabileceklerini söyledi. Trump, bunu istedikleri an 1 saat içinde yapabileceklerini, anlaşmayı tercih edeceğini ve bunun birçok hayat kurtaracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılamaması durumunda İran'ın yeraltı nükleer kompleksinin bulunduğu Kazma Dağı'na saldırabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e konuştu. Trump, "Kazma Dağı'nın peşine düşmemiz gerekebilir. Bunu 1 saat içinde, istediğimiz zaman, istediğimiz an yapabiliriz" ifadelerini kullandı. İran'a karşı savaşı yeniden başlatma ihtimalini dışlamayan Trump, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bu olabilir. Ancak onlar bir anlaşma yapmayı çok istiyor ve bir anlaşma yapma ihtimalimiz çok yüksek. Eğer bir anlaşma yapabilirsem, bunu yapmayı tercih ederim. Bu, birçok hayat kurtarır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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