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Trenin çarptığı araç hurdaya döndü, alkollü sürücüsü son anda kendini dışarı atarak kurtardı

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Trenin çarptığı araç hurdaya döndü, alkollü sürücüsü son anda kendini dışarı atarak kurtardı
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Bilecik’te, lastiği patladığı için raylar üzerinde kalan otomobil, seyir halindeki trenin çarpması sonucu kullanılmaz hale gelirken, son anda kendini dışarı atan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik'te, lastiği patladığı için raylar üzerinde kalan otomobil, seyir halindeki trenin çarpması sonucu kullanılmaz hale gelirken, son anda kendini dışarı atan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay; dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesi Arifiye- Bilecik tren rayının üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 54 YU 441 plakalı otomobil sürücüsü Efkan B. aracıyla tren rayların üzerinden geçtiği esnada sağ ön lastiğinin patlaması sonucu rayların üzerinde kaldı. Trenin sesini duyan sürücü araçtan indikten kısa süre sonra güzergahta devam eden tren araca çarptı. Adeta hurdaya dönen araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücü Efkan B.'nin 1.33 promil alkollü olduğu tespit edilerek, ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu ve 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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