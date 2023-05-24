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Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı...O anlar kameralara yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı.

Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı...O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonunda trenin ön camını temizleyen işçinin elindeki demir sopa üstten geçen yüksek gerilimli kabloya temas etmesiyle işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Söğütlüçeşme YHT istasyonunda bir işçi trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya çarpması sonucu işçi İbrahim Küçük 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - 3. Sayfa

Söğütlüçeşme Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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