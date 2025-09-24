Haberler

Tren Büyükbaş Hayvanlara Çarptı: 5 Hayvan Telef Oldu

Kars'tan Gürcistan'a giden boş yük treni, Doğruyol köyünde raylardan geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 5 hayvan telef oldu.

Kars Tren Garı'ndan Gürcistan'a gitmek üzere hareket eden boş yük treni, Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde tren raylarından geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüdeki 5 büyükbaş hayvan telef olurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, telef olan büyükbaş hayvanları rayların üzerinden kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından tren Gürcistan'a hareket etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
