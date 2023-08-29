Trans bireye yangın tüpüyle saldırı! Bir de utanmadan kayda aldılar

Bursa'da kamyonete doluşan bir grup, seyir halindeyken otobüs durağında oturan trans bir bireye yangın tüpüyle gaz sıktı. Saldırı anı arkadaki bir araçtan anbean kaydedildi.

Bursa'da otobüs durağındaki bankta oturan trans bireye, kamyonetle yaklaşan grup yangın tüpüyle gaz sıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DURAĞA YAKLAŞIP GAZ SIKTILAR

Gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı. Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı.

KÜFÜR EDİP UZAKLAŞTILAR

Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.