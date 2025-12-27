Tramvayın altında kalan yaşlı kadın 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan 71 yaşındaki kadın, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 25 Aralık tarihinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Nazlı Çorak'a tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın, tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaşlı kadından bugün acı haber geldi. Nazlı Çorak, yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çorak'ın cenazesi, bugün Kuruçeşme Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedilecek. - KOCAELİ