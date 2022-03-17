Tramvayda yaşanan yol verme kavgası saniye saniye kameralara yansıdı

Sultangazi yönüne giden tramvay, Rami İstasyonu'ndaki yolcuları aldıktan sonra iddiaya göre, bir yolcu diğer yolcularla yol verme ve ilerleme konusunda tartışmaya başladı. Yolcu, kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırmaya başladı.

YOLCULAR KAVGANIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Diğer yolcular araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu. Topçular İstasyonu'nda tramvaydan inen kişi, tartıştığı kişinin aşağı inmesini istedi. Yolcular, istasyondaki güvenlik personelini uyardı.

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI

Güvenlik personeli araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı. Yaşanan tüm o anlar ise, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa