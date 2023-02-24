Tramvayın yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına tramvayın çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 78 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Sevim Gür'e tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yolunun dışına savrulan Gür ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gür, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın ardından tramvayın vatmanı İbrahim E. gözaltına alındı. Kazanın gerçekleştiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa