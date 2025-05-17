Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler

Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
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Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
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İstanbul Sultangazi'de bir tramvay durağında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalık, şüpheliyi tekme tokat darbetti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de tramvay durağında bekleyen kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, tramvay durağında bulunan bekleyen kişi, duraktaki kadını taciz etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Durakta bekleyen başka bir kişi ile taciz şüphelisi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Duraktaki yolcular taciz şüphelisine tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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