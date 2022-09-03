Traktörün altında kalan vatandaş, hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Ahmet Kütük, hayatını kaybetti. Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Ahmet Kütük, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 33 TL 115 plakalı traktörle Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütül, Çapar Fınpıklı mevkiinde rampada durdu. Bu sırada geri kaçan traktör, ters döndü. Traktörün altında kalan Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Toroslar Mersin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Traktörün altında kalan vatandaş, hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.