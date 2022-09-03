Traktörün altında kalan vatandaş, hayatını kaybetti
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Ahmet Kütük, hayatını kaybetti.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Ahmet Kütük, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 33 TL 115 plakalı traktörle Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütül, Çapar Fınpıklı mevkiinde rampada durdu. Bu sırada geri kaçan traktör, ters döndü. Traktörün altında kalan Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa