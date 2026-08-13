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Emekli Müdür Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Emekli Müdür Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
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Bartın’da emekli lise müdürü, tarladan evine dönerken şarampole devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bartın'da emekli lise müdürü, tarladan evine dönerken şarampole devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, tarladan 74 AD 331 plakalı traktörle evine dönen Hüseyin Arslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Arslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Arslan'ın cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzun yıllar Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Hüseyin Arslan'ın emekliye ayrıldıktan sonra köye yerleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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