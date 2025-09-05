Traktörle Tarlaya Giderken Ağaca Çarparak Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörüyle tarlaya giderken ağaca çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Buldan ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; traktörüyle tarlasına giden Savaş Çetinkaya (47), bir anlık dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılırken, vücudundan ve baş kısmından yaralanan Savaş Çetinkaya, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Savaş Çetinkaya'nın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ