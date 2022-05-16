Traktör kazasında yaralanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, babası ve dedesi ile birlikte yaralanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba Nurullah Ç.'nin (34) kullandığı 03 EP 745 plakalı traktör, tarladan dönüş yolunda Sarıbaba mevkiine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü devrildi. Kazada sürücü ile birlikte büyükbaba Ahmet Ç. (50) ile aynı isimli torunu Ahmet Ç. (18) devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan baba, büyükbaba ve torunu ambulanslar ile üniversite hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 18 yaşındaki Ahmet Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa