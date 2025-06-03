Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden yaşlı çift, köylerinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Traktör kazasında ölü bulunan çift son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir süredir haber alınamayan ve köy kırsalında ölü bulunan yaşlı çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz ve eşi Nebile Yılmaz'dan bir daha haber alınamamıştı. Çocuklarının ihbarı üzerine arama çalışmaları sonrası devrilen traktörün altında kaldıkları belirlenen evli çift ölü bulundu. Yaşlı çiftin cenazeleri, Erence köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL - 3.Sayfa
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