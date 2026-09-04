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Nevşehir'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki Makbule Koçak, hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada sürücü ve bir kişi daha yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma soruşturma başlattı.

Nevşehir'de traktör kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Makbule Koçak, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Koçak'ın hayatını kaybettiği traktör kazası güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, Gülşehir ilçesi Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşır Koçak yönetimindeki traktör rampa aşağı inerken kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada sürücü Aşır Koçak ile araçtaki Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 75 yaşındaki Makbule Koçak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgisi jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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