Traktör Kazasında 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktöre römork takarken traktörün hareket etmesi sonucu 74 yaşındaki Ali Tatık hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktöre römork takarken traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Beyağaç ilçesi Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde traktöre römork takarken traktörün hareket etmesi sonucunda Ali Tatık (74) altında kaldı. Durumu gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ali Tatık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ali Tatık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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