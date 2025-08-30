Traktör Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Traktör Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün önüne atlayan 2 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün önüne atlayan çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu K., evin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün aniden önüne atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen çocuğun ailesi büyük üzüntü yaşarken, yakınları taşkınlık çıkardı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte İnat Box uygulamasındaki vurgunun detayları! Banka hesaplarını bu yöntemle boşaltmışlar

O uygulamadan milyonluk vurgun! Hesapları bu yöntemle boşaltmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.