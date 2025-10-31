Haberler

Traktör Kazalarını Önlemek İçin Güvenlik Ekipmanları Dağıtıldı

Güncelleme:
Gemlik ilçesinde 'Trafikte Görünür Ol' projesi kapsamında traktör kullanıcılarına reflektör, flaşörlü ikaz lambası ve ROPS demiri gibi güvenlik ekipmanları dağıtıldı. Proje, kırsal bölgelerde traktörlerin görünürlüğünü artırarak trafik güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Traktörlerin karışabileceği muhtemel kazaları azaltmak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Trafikte Görünür Ol" projesi çerçevesinde, Gemlik ilçesine bağlı mahallelerde ikamet eden traktör kullanıcılarına çeşitli güvenlik ekipmanları dağıtıldı.

Proje çerçevesinde 80 adet reflektör, 20 adet flaşörlü ikaz lambası ve 1 adet ROPS demiri (devrilmeye karşı koruyucu yapı) traktör sahiplerine teslim edildi.

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde traktörlerin trafikte daha görünür hale getirilmesinin, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Trafikte Görünür Ol" projesiyle, traktör kazalarının önüne geçilmesi, gece ve düşük görüş şartlarında sürücülerin fark edilmesini sağlayacak donanımların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Vatandaşlar ise yapılan dağıtım nedeniyle yetkililere teşekkür ederek, bu tür uygulamaların trafik güvenliği açısından son derece faydalı olduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
