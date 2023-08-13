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Traktör devrildi, yaralılar helikopterle hastaneye getirildi

3. Sayfa Haberleri

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi helikopterle hastaneye sevk edildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi helikopterle hastaneye sevk edildi.

Köprüköy ilçesine bağlı Çullu Mahallesi'nde traktör arazi yolunda devrildi. Traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine köye giden ambulans helikopter ile yaralılar Erzurum'a getirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köprüköy Erzurum 3. Sayfa Haberler

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