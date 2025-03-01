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Traktör Devrildi: 82 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: 82 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 82 yaşındaki Ahmet Özbek hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri de bulundu.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ağlasun ilçesi Yazır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 PE 477 plakalı traktörüyle tarlasına giden Ahmet Özbek (82), orman yolunda devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Özbek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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