Traktör Devrildi: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Traktör Devrildi: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
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Burdur'da tarlaya devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki Edanur K. hayatını kaybederken, kazada 4 kişi yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamil K. idaresindeki 15 NZ 681 plakalı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Kamil K. ve yolcu olarak bulunan Fatma K. (41), Edanur K. (11), Yiğit K. (10), Şerife K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 11 yaşındaki Edanur K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yiğit K. ise Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN - 3.Sayfa
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