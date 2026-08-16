Yayla Sahili'nde Trafo Patlaması Yangını Panik Yarattı

Edirne'nin Keşan ilçesi Yayla sahilinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yayla sahilinde pazaryeri önündeki elektrik trafosunda yaşanan patlama sonrasında otluk alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve esnaf yaptı. Vatandaşların müdahalesiyle alevler yazlık evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı