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Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı

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Bolu'da Vakıfgeçitveren Köyü'nde trafodan çıkan kıvılcımlar 3 dekarlık arpa ekili olan tarlayı küle çevirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlayı yaktı

BOLU - Bolu'da Vakıfgeçitveren Köyü'nde trafodan çıkan kıvılcımlar 3 dekarlık arpa ekili olan tarlayı küle çevirdi.

Yangın, Vakıfgeçitveren köyü Derekaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Karaman'a ait arpa ekili tarlanın hemen dibinde bulunan trafoda arıza meydana geldi. Trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlaya sıçradı. Kısa sürede alev alev yanmaya başlayan tarladan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın çıkan tarla söndürüldü. Arpa ekili olan tarlada 3 dekarlık alan küle döndü. Trafoda çıkan arızayı tamir etmek üzere SEDAŞ ekipleri çalışmalara başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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