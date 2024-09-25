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Trafikteki Kavga Kanlı Bitti: Seyyar Balıkçı Şoförü Bıçakladı

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Tekirdağ'da bir servis şoförü, seyyar balıkçı ile yol verme meselesi yüzünden çıktığı kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı, olay sonrası polisi arayarak teslim olmak istedi.

Tartıştığı seyyar balıkçıyı bıçaklayarak öldürdü

'Adam öldürdüm polisi arayın' demiş

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da servis şoförü ile seyyar balıkçı arasında trafikte çıkan kavga kanlı bitti. Seyyar balıkçı N.Y.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken zanlı adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servisi şoförü olan Tolga Çelik, ile seyyar balıkçı N.Y. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

Polisi aratıp teslim olmak istedi

Yaşanan kavga sırasında seyyar balıkçı N.Y., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Tolga Çelik'i göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çelik'i bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı adliye sevk edildi.

Trafikteki Kavga Kanlı Bitti: Seyyar Balıkçı Şoförü Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Tekirdağ 3-sayfa Yaşam Polis Kavga Hukuk Suç

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