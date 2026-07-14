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Trafikte araçtan inerek, otomobili tekmeleyen sürücüye 180 bin TL ceza yazıldı

Trafikte araçtan inerek, otomobili tekmeleyen sürücüye 180 bin TL ceza yazıldı
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Kayseri'de trafik tartışmasında araçtan inip başka bir araca tekme atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi, ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, trafikte çıkan tartışmada araçtan inerek, otomobile tekme atan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, trafikte çıkan tartışmada araçtan inerek, karşı taraftaki sürücünün otomobiline tekme atan sürücü ekipler tarafından tespit edildi. Saldırı amaçlı araçtan inen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 180 bin TL cezai işlem uygulanırken, sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekipler çevreye rahatsızlık veren 2 araca daha trafiğin ilgili maddelerince toplamda 53 bin 438 TL idari para cezası uyguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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