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Trafikte Tartışma Yumruklu Kavgaya Dönüştü

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Mersin'de trafikte yaşanan bir tartışma, iki sürücünün kavga etmesiyle sonuçlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve D-400 karayolunda trafik durdu.

Trafikte tartışma yumruklu kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de trafikte yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, o anlar saniye saniye kameraya yandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce araçlarını durdurarak inen şahıslar kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklaşmaların yaşandığı olay ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kevga nedeniyle D-400'de trafik bir süre durunca uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren kavga sonrasında taraflar olay yerinden ayrıldı.

Trafikte Tartışma Yumruklu Kavgaya Dönüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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