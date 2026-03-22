Avcılar'da trafikte takip ettiği sürücüye tehditler savuran şahıs yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir şahıs, trafikte takip ettiği taksi sürücüsünü durdurup saldırmak isteyip tehdit etti. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, şahıs polis ekiplerince yakalanarak ehliyetine el konuldu. Ayrıca, toplam 180 bin TL para cezası kesildi.

Avcılar ilçesinde bir kişi trafikte takip ettiği taksi sürücüsünün önünü kesti. Araçtan inen şahıs taksi sürücüsüne saldırmak isteyip küfür etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç sürücüsünün M.E.T. olduğu belirlendi. Araç sürücüsüne yapmış olduğu ihlallere göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddelerinden toplam 180 bin TL para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü M.E.T., hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı