Avcılar'da trafikte takip ettiği sürücüye tehditler savuran şahıs yakalandı

Avcılar ilçesinde bir kişi trafikte takip ettiği taksi sürücüsünün önünü kesti. Araçtan inen şahıs taksi sürücüsüne saldırmak isteyip küfür etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç sürücüsünün M.E.T. olduğu belirlendi. Araç sürücüsüne yapmış olduğu ihlallere göre, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddelerinden toplam 180 bin TL para cezası kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü M.E.T., hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Giresun'da otomobil dere yatağına uçtu! 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bayram günü korkunç kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler