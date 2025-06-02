Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Dönüştü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Trafikte Korna Kavgası Meydan Savaşına Dönüştü: 5 Yaralı, 10 Gözaltı
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Edirne'de trafikte meydana gelen korna kavgası, iki grubun bıçak, sopa ve taşlarla birbirine saldırmasına neden oldu. Olayda 5 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Trafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştü... O anlar kamerada

Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı 10 kişi gözaltına alındı

EDİRNE - Edirne'de trafikte korna çalma kavgasında iki grubun birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldırması sonucu 2'si bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İddialara göre; Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan ve otomobilleriyle trafikte ilerleyen iki sürücü arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı. Dakikalar sonra birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldıran iki grubun kavgası adeta meydan savaşına döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Grup polislerin müdahalesi sonucunda zorlukla ayrıldı. Kavgada ikisi bıçak darbeleriyle olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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