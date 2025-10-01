Trafikte kavga ettiği kişiyi otomobiliyle ezdi

Ankara'da trafikte çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aracı taşlanan sürücü, olay yerinden ayrılmak üzereyken aniden gaza basarak bir kişiyi ezdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, AİLELER DE DAHİL OLDU

Olay, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki sürücü arasında yaşanan tartışmayla başladı. Sözlü atışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle tarafların yakınları da olaya karıştı. Kalabalığın artmasıyla tansiyon daha da yükseldi.

BİR ANDA GAZA BASARAK EZDİ

Kavga sırasında sürücülerden birinin aracı taşlandı. Otomobiline binen sürücü, aracını olay yerinden uzaklaştırmak isterken aniden durdu ve gaza basarak karşısındaki kişiyi ezip geçti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracıyla bir kişiyi ezdikten sonra sakin bir şekilde araçtan inen sürücünün, olay yerinde bekleyerek gelişmeleri izlediği görüldü.