Trafikte eski sevgili dehşeti: Otomobilin önünü kesip saldırdı, tehdit etti

ADANA - Adana'da ayrıldığı sevgilisinin trafikten önünü kesen şüpheli aracın üzerine çıkarak kadının otomobilinin camını kırdığı anlar görüntülere yansıdı. Olayın şüphelisi Seyhan Devriye Ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 9 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat A. (41), kendisinden ayrılan sevgilisi N.K (40)'ın trafikte önünü kesti. Fırat A., eski sevgilisi N.K'ın aracın motor kaputuna çıkarak araca zarar vermeye başladı. Kadını tehdit eden Fırat A., bir süre sonra aracın üzerinden indi, bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Korkan kadın, Fırat A.'ın aracın üzerinden inmesiyle gaza basarak bölgeden kaçtı.

Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ihbar üzerine bölgeye gelerek söz konusu şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, eski sevgilisi N.K'ya yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı verildi.