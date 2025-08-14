Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu

Ankara'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücüyü döner bıçağını sallayarak tehdit etti.

DÖNER BIÇAĞINI SALLAYIP TEHDİTLER SAVURDU

Ankara'da trafikte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafikte seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışan bir şahıs, aracının camını açarak elindeki döner bıçağını sallayarak tehditler savurdu.

O anlar, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, döner bıçağını sallayan şahsın, aracın içinde bulunan kişiye yönelik hakaret ve tehditler savurduğu görüldü.