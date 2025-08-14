Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu

Ankara'da bir şahıs, trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla seyir halindeyken döner bıçağını savurup tehditler yağdırdı. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÖNER BIÇAĞINI SALLAYIP TEHDİTLER SAVURDU

Ankara'da trafikte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafikte seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışan bir şahıs, aracının camını açarak elindeki döner bıçağını sallayarak tehditler savurdu.

O anlar, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, döner bıçağını sallayan şahsın, aracın içinde bulunan kişiye yönelik hakaret ve tehditler savurduğu görüldü.

Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü

Mehmetçik, o ülkenin kurtuluş gününde yürüdü! Halkı böyle selamladılar
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Araçlara kamera zorunlu hale getirilmeli bu video kayıtları ile devlet bu gibi yaratiklarin hem.ehliyetine hemde arabasına el koyacak, ortalık.sigir kaynıyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThe Silicon Valley Guy:

Camera costs money.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıALİ BEY:

Haberler com. Madem ingilizce yazan kırıkların yorumlarını yayınlıyorsunuz, haberleride ingilizce verin baride tam olsun.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdem Karagöl:

Adam gibi ceza yokki adam öldüren 2sene sonra dışarda

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThe Silicon Valley Guy:

Who should punish him ? There is not much left in the universe.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

mafya partisinin adamı kim içeri alabilir ki

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThe Silicon Valley Guy:

We are all brothers and sisters.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCengiz:

Bunları nasıl adam etmek lazım ?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Türkiye’de yaşanmaz can güvenliği yok her an başına birşey gelebilir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
