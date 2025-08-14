Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Ankara'da bir şahıs, trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla seyir halindeyken döner bıçağını savurup tehditler yağdırdı. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücüyü döner bıçağını sallayarak tehdit etti.
DÖNER BIÇAĞINI SALLAYIP TEHDİTLER SAVURDU
Ankara'da trafikte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Trafikte seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışan bir şahıs, aracının camını açarak elindeki döner bıçağını sallayarak tehditler savurdu.
O anlar, saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, döner bıçağını sallayan şahsın, aracın içinde bulunan kişiye yönelik hakaret ve tehditler savurduğu görüldü.