Trafikte dehşet! Tartıştığı motosikletliyi öldürmeye kalktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki trafikte yok artık dedirten bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'da bir motosikletli emniyet şeridinde seyretmeye başladı.

MOTORCUYU SIKIŞTIRARAK ÖLDÜRMEYE KALKTI

Edinilen bilgiye göre motosikletlinin seyir halinde olduğu şeride girmek isteyen minibüsün şoförü ile motosikletli arasında tartışma yaşandı.

Minibüs sürücüsü, tartışmanın ardından motorcuyu sıkıştırarak çarpıp devirdi. O anlar kameralara yansıdı.