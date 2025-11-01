Haberler

Trafikte dehşet! Tartıştığı motosikletliyi öldürmeye kalktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da emniyet şeridinde seyreden motosikletli ile şeride girmek isteyen minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Minibüs sürücüsü, tartışmanın ardından motorcuyu sıkıştırarak çarpıp devirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki trafikte yok artık dedirten bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'da bir motosikletli emniyet şeridinde seyretmeye başladı.

MOTORCUYU SIKIŞTIRARAK ÖLDÜRMEYE KALKTI

Edinilen bilgiye göre motosikletlinin seyir halinde olduğu şeride girmek isteyen minibüsün şoförü ile motosikletli arasında tartışma yaşandı.

Minibüs sürücüsü, tartışmanın ardından motorcuyu sıkıştırarak çarpıp devirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNuri Koç:

Öldürmeye teşebbüsden ceza almasını ümit ediyorum.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNuri Koç:

Öldürmeye teşebbüsden ceza almasını ümit ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

Dünya yine onları konuşacak! İki büyük ödüle aday oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.