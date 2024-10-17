Trafikte biri kılıç çekti, diğeri arabayla ezdi

Trafikte görülmemiş bir kavga meydana geldi. Biri kılıç çekerken diğeri ise bu saldırıyı gaza basarak bertaraf etti.

BİRİ KILIÇLA, DİĞERİ ARACIYLA SALDIRDI

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, iki sürücü belirlenemeyen bir sebeple birbirlerine girdi. Sürücülerden biri aracından inerek eline geçirdiği kılıçla birlikte diğer araca saldırmaya başladı. Bu esnada gaza basan araç sürücüsü, kılıçlı saldırganı defalarca kez çarparak etkisiz hale getirdi.

Şaşkınlık yaratan görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar 'Her kuşun eti yenmez' yorumunda bulundu.

ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Kendisine kılıçla saldırmaya çalışan kişiye aracıyla defalarca çarpan kişi, kılıçlı şahsın yere düşmesinin ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.