Trafik Polisleri Yolda Kalan Sürücünün İmdadına Koştu

Trafik Polisleri Yolda Kalan Sürücünün İmdadına Koştu
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Bilecik'te aküsü arızalanan aracın sürücüsüne trafik polisleri akü takviyesi yaparak yardım etti. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bilecik'te seyir halinde aküsünde bir sorun oluşan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti. Polis aracından şahsın aracına akü takviyesi yapan polisler takdir topladı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine seyir halindeki bir araçta, Bankalar mevkisine geldiğinde akü kaynaklı bir arıza meydana geldi. Araç yolda kalırken, sürücüsü çevreden akü takviyesi yapmak için araç aradı. O esnada devriye gezen trafik polisleri sürücünün yardımına yetişti. Polis otosunu aracın önüne yanaştıran polisler yolda kalan araca akü takviyesi yaparak, aracın çalışmasını sağladılar. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilirken, sosyal medyada paylaşılan video sonrası polisler takdir topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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