Trafik polisinden örnek davranış: Sürücülerin güvenliği için süpürgeyle yolu süpürdü

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis Figani Garip, yolda biriken cam parçalarını süpürgeyle temizleyerek sürücülerin güvenliğini sağladı. Vatandaşların takdirini toplayan polis, aynı zamanda trafiği yönlendirdi.

Tekirdağ Çorlu'da kazaya denk gelen Ergene ilçesinde görevli trafik polisi Figani Garip, sürücülerin güvenliğini düşünerek, yolda biriken cam parçalarını süpürgeyle süpürdü.

Çorlu Çevre Yolu üzeri Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan yol mevkiinde, dün minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir görev üzerine bölgeden geçtiği sırada kazaya denk gelen Ergene İlçe Trafik Büro Amirliği ekibi de duruma kayıtsız kalmadı. Ekipte görevli trafik polisi Figani Garip, eline aldığı süpürgeyle sürücülerin güvenliği için yolu süpürdü. Garip, trafiği de yönlendirme yaparak, ekipler gelene kadar araçların kontrollü geçişini sağladı. Trafik polisinin bu davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

