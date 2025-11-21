Trafik Kurallarını İhlal Eden Sürücüye 276 Bin TL Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, mevzuata aykırı şekilde aracına çakar lamba takarak kullandığı tespit edilen bir sürücüye 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, hem araç sürücüsüne hem de araç sahibine ayrı ayrı işlem yapıldı. Toplamda 276 bin 344 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, mevzuata aykırı sistemi kullanımından dolayı araç, 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konulduğu bildirildi. - ANTALYA