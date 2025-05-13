Trafik Kontrolünde Takma Dişini Yutan Yaşlı Adam Jandarma Tarafından Kurtarıldı
İstanbul Silivri'de trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutan bir yaşlı adam, jandarma personelinin uyguladığı 'Heimlich' manevrası ile boğulma tehlikesinden kurtuldu. Olay anı yaka kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, jandarma personelinin 'Heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu.
Silivri'de meydana gelen olayda, trafik kontrolü esnasında takma dişlerini yutarak boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, Jandarma personelinin uyguladığı 'Heimlich' manevrası sayesinde kurtuldu. Jandarma personelinin yaka kamerasına yansıyan o anlar Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa