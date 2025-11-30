Haberler

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi

Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hatice Ünal, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 15 Kasım günü Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Ünal (24) ile Ali Barut'un bulunduğu araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan polislerde Ali Barut olay yerinde şehit olurken, Hatice Ünal ise 14 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit polis memuru Hatice Ünal'ın naaşı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine getirildi. Kavak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ünal'ın naaşı gözyaşları arasında, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin annesi Şerife, babası İbrahim Ünal, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Hatice Ünal'ın Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezinde polislik eğitimini tamamladığı ve 9 Eylül 2024 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi. Bekar olan şehit Hatice Ünal'ın Şerife ve İbrahim Ünal çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olduğu belirtildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.