Trafik Kazasında Jandarma Uzman Çavuş ve Eşi Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında Jandarma Uzman Çavuş ve Eşi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Haydar Aslan, memleketinde defnedilirken eşi Ankara'da toprağa verildi. Çiftin 2024 doğumlu çocuğu kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Haydar Aslan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Aslan için ailesi Kırşehir Ahi Evran Camisi avlusunda helallik istedi. Kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli köyünde yer alan aile mezarlığına Aslan'ın cenazesi defnedilirken, eşi Ecemnur'un cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi. Yakında düğünü olacağı öğrenilen merhum Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan uzun süre ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A. ise kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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