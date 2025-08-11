Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Selami Acımaz İçin Tören Düzenlenecek

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Selami Acımaz İçin Tören Düzenlenecek
Samsun'un Vezirköprü ilçesinden Ankara'da görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Acımaz'ın cenazesi yarın memleketinde askeri törenle uğurlanacak.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Karaköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da görev yapan Uzm. Çvş. Selami Acımaz (37), bu sabah özel aracıyla Gölbaşı'ndaki birliğine mesaiye giderken trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Acımaz'ın naaşı bugün Ankara'da düzenlenecek askeri törenin ardından, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderilecek. Acımaz'ın cenazesi yarın saat 14.00'te Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Selami Acımaz'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin 2. çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. - SAMSUN

